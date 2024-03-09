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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a yoğun ilgi var

Siyah beyazlı takımın genç başarılı ismi Semih Kılıçsoy, Gaziantep mücadelesine hırsı hazırlanırken gollerine kaldığı yerden devam ederken 18 yaşındaki isim için özel olarak hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:55
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a yoğun ilgi var

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı Galatasaray mağlubiyeti üzerine kara kartalın teknik ismi Santos, pazartesi günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacakları mücadele için yeni hedefler doğrultusunda çalışmalara başladı. Üçüncülük hedefi için sahada yer alan siyah beyazlı takım Gaziantep mücadelesi için puan kaybetmek istemiyor.

A MİLLİ FORMA
11 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Semih Kılıçsoy, gollerine kaldığı yerden devam etmektedir. Beşiktaş'ın sonrasında A Milli formayla tanışmak için geri sayıma girerken A Milli Takımın teknik ismi Vincenzo Montella'nın, Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’taki çıkışından oldukça memnun olduğu ve Avusturya ile Macaristan’la oynanacak hazırlık maçlarındA Semih Kılıçsoy'u kadroya dahil edileceğini belirtti. İtalyan hoca, siyah beyaz formasıyla performansını A Milli Takım’da da sürdürmesi halinde Semih’i EURO 24 kadrosuna dahil edildi.
Semih kılıçsoy
Kılıçsoy, Avrupa deverinin büyük ilgisiyle devam ederken Tottenham, Wolverhampton, Dortmund, Ajax, Atletico Madrid, Juventus gibi önemli kulüpler gözleri üzerinde yer alırken Semih Kılıçsoy’u takibe alan kulüp sayısında artışlar yaşanmaktadır. 18 yaşındaki santrforun neredeyse tüm mücadelesinde yabancı kulüpler üzerinde dikkatleri çekmektedir.


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