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Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı

Serdal Adalı ve yönetimi Beşiktaş Kulübü'ndeki mazbatalarını alarak yeni döneme başladı. Adalı, istikrar vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:32
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı

Serdal Adalı ve Yönetimi Mazbatalarını Aldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, gerçekleştirdikleri törenle göreve resmi olarak başladı. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Adalı mazbatasını Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve genel kurul divan başkanı Uğur Poyrazın elinden aldı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Törende, Adalı'nın yönetim kurulunda görev alacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi. Denetleme Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan ve Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanlığına tekrardan seçilen Sefa Bağcı gibi önemli isimler de mazbatalarını aldı.

Törede Vurgulanan İstikrar Mesajı

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başarılı bir seçimin geride kaldığını belirterek, "Başkanımızı zor bir süreç bekliyor. Gelecek için aldıkları tedbirlerin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Adalı'dan Güçlü Mesajlar

Serdal Adalı ise, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Beşiktaş'a hizmet etmenin önemine dikkat çekti. "Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır" ifadelerini kullanan Adalı, camiasının güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

Yeni dönemde Beşiktaş için yükseliş hedeflediklerini aktaran Adalı, "70 yılı aşkın süredir bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Listesi

Beşiktaş'taki yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şu şekildedir:

  • Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
  • Yedek Üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Törenin ardından, yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda...

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Adalı, burada konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda...

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Adalı, burada konuşma yaptı.

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