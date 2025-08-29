DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,05 -1,08%
BITCOIN
4.451.799,29 3,33%

Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı — Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı; takım Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:27
Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı — Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı

Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlı ekiple ilk resmi antrenmanına çıktı. Portekizli savunma oyuncusu, İtalya'nın Juventus takımından 3 yıllığına kadroya katılmıştı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre; dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'ı konuk eden takım, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dünkü Lausanne müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparken; diğer futbolcular ısınma koşularıyla başladıkları idmanı pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Tiago Djalo, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda teknik ekibin programına dahil olarak takımın taktik ve fiziksel çalışmalarına katıldı.

Beşiktaş, yarın yapılacak antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı — Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor
2
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Gaziantep'te İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası Sona Erdi
4
Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan
5
Kayserispor Hazır: Kocaelispor Maçı 19.00'da
6
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 Galip Geldi
7
Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı