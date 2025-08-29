Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı — Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı

Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlı ekiple ilk resmi antrenmanına çıktı. Portekizli savunma oyuncusu, İtalya'nın Juventus takımından 3 yıllığına kadroya katılmıştı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre; dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'ı konuk eden takım, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dünkü Lausanne müsabakasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaparken; diğer futbolcular ısınma koşularıyla başladıkları idmanı pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Tiago Djalo, yeni takımıyla çıktığı ilk idmanda teknik ekibin programına dahil olarak takımın taktik ve fiziksel çalışmalarına katıldı.

Beşiktaş, yarın yapılacak antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.