Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 19 isim birden ayrılıyor

Beşiktaş, kulüp tarihindeki en kötü performansının ardından tarihi bir yeni sezona hazırlanıyor. Teknik hoca Fernando Santos, siyah bezyazlı takımı sıfırdan yeniden inşa edecek.

Yeni sezonda 19 veda!

Kadroda büyük değişiklik yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın 7 yerli, 12 yabancı oyuncuyla yollarının ayrılacağı iddia edildi. Siyah beyazlıların, sözleşmeleri bitmek üzere olan yerli oyuncularından Cenk Tosun ile Salih Uçan yola devam etme planı yok. Diğer taraftan; Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da takımdan gidecek olan isimler arasında.





Yabancı futbolcularla ilgili olarak Worrall, Ghezzal, Montero, Hasic, Rosier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Aboubakar, Chamberlain ve Hadziahmetovic için yapılan tekliflere öncelik verilecek. Yönetim bu oyuncularla değerlerine yakın teklifler alır almaz yollarını ayıracak.

Beşiktaş, bu yılın sonunda 19 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor ve yeni sezon öncesinde büyük bir yeniden yapılanma bekleniyor.