Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'a Tebrik

Kulüpten Resmî Açıklama

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Beşiktaş'ın bu açıklaması, iki köklü kulüp arasındaki sportif rekabetin ötesinde karşılıklı saygı ve iyi niyetin önemini vurguluyor.