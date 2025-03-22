Beşiktaş'tan Hakem Atamalarına Sert Tepki

Beşiktaş Basketbolda Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Beşiktaş Kulübü, basketbol alanında yaşanan hakem atamaları ve hakem kararlarına sert bir yanıt verdi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş BOA ile Emlak Konut arasında gerçekleşen yarı final mücadelelerindeki hakem kararları eleştirildi.

Etik Kurallara Aykırı Durum

Açıklamada, ÇİMSA ÇBK Mersin bünyesinde görev yapan Hande Ünal'ın eşi Serdar Ünal'ın hakem kadrosunda yer almasının, Emlak Konut'un finaldeki rakibini belirleyecek olan Beşiktaş BOA-Emlak Konut karşılaşmasına atanmasının "kabul edilemez büyük bir hata" olduğu vurgulandı. Kulüp, bu durumun etik kurallar çerçevesinde yerinin olmadığını belirtti.

Adalet Beklentisi

Söz konusu hakemin, Beşiktaş'ın Fibabanka ile oynayacağı maçta da görevlendirilmesi dolayısıyla duyulan endişeler dile getirildi. Açıklamada, "Umuyoruz ki Serdar Ünal, Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmamızda yaşanan sorunların ardından adil bir yönetim sergileyecektir" ifadesi kullanıldı. Kulüp, yaşananların, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün felsefesi olan 'şerefinle oyna, hakkınla kazan' anlayışına ters düştüğünü vurguladı ve ING Türkiye Kupası finalinde yaşanan mağduriyetin adalet talebi olduğunu ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu'na Çağrı

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'na, ING Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final hakem atamalarıyla ilgili ivedilikle bir açıklama yapma çağrısı yaptı. Kulüp, bu akşam Beşiktaş Fibabanka karşısında yaşanan kastın devam etmemesini umuyor.