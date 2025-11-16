Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun yaşadığı sakatlığa ilişkin resmi bilgilendirmeyi paylaştı. Kulüp, yapılan muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre durumun netleştiğini duyurdu.

Kulübün resmi açıklaması

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir"

Teşhis: sağ uyluk üst adale (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık.

Durum: Yaralanma nedeniyle oyuncu milli takım kadrosundan çıkarılmıştır ve tedavi süreci kulübün sağlık ekibi tarafından sürdürülmektedir.

