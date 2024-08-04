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Beşiktaş'tan Süper Kupa Vurgusu

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın Süper Kupa'daki başarısını ve transfer planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:18
Beşiktaş'tan Süper Kupa Vurgusu

Beşiktaş, Süper Kupa'yı Taçlandırdı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Turkcell Süper Kupa maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Yücel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen maçın ardından basın mensuplarına şöyle konuştu:

Özlenen Günlere Dönüş

"Süper Kupa ile Türkiye Kupası'ndaki başlangıcımızı taçlandırdık. Gecemiz harika geçti. Oyuncularımıza ve destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Olimpiyat Stadı'nı sanki kendi evimizmiş gibi sahiplenerek oynadık. Beşiktaş, özlenen günlerine geri dönmeye başladı. Bu, sadece başlangıç."

Transfer Planları ve Eksikler

Hüseyin Yücel, takımın transfer gündemine de değinerek, "Defans hattındaki eksikliklerimiz var, bunların farkındayız. Sosyal medya üzerinden çok konuşuluyor ama mutlaka buraya takviyeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yeni Transferlerin Performansı

Yeni transferleri de değerlendiren Yücel, "Immobile maçın en iyisi oldu, Rafa Silva da önemli katkı sağladı. Doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Mustafa Hekimoğlu çok başarılı; kendisi ikinci Semih olma yolunda ilerliyor." dedi.

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