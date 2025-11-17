Yadigar Talayhan’dan Deaflympics 2025’te Bronz: Söke’nin Gururu

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşirken, Türkiye adına bir gurur daha yaşandı.

Son dönemde 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü forması giyen Sökeli judocu Yadigar Talayhan, ülkemizi temsil eden 186 sporcudan biri olarak olimpiyatlarda yer aldı.

Judo 78 kg kadınlar kategorisinde mücadele eden Talayhan, gösterdiği üstün performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Başarısıyla hem Söke’nin hem de Salihli ve Türkiye’nin gururu olan genç sporcu, Deaflympics sahnesinde önemli bir başarıya imza attı.

2018’den bu yana büyük başarılara imza attı

Büyükler İşitme Engelliler Judo Milli Takımı sporcusu Yadigar Talayhan, yine milli güreşçi olan eşi Önder Talayhan’ın tavsiyesi ile 2018 yılında judoya başlamıştı.

Milli sporcu ilk uluslararası başarısını Brezilya’da 2022 yılında gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) göstermiş; o şampiyonada da bronz madalya kazanmıştı.

Sporcunun ulusal çapta katıldığı şampiyonalarda da çok sayıda başarısı bulunuyor ve bu yeni madalya, kariyerindeki istikrarlı yükselişi perçinledi.

YADİGARDAN ÜLKEYE BİR GURUR DAHA