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Beşiktaş'tan Tarihin En Kötü Dönemi: Şampiyonluktan Uzak

Beşiktaş, son 4 sezondur zirveden en uzakta olduğu dönemi yaşıyor. Şampiyonluğun ardından kötü sonuçlar almaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:09
Beşiktaş'tan Tarihin En Kötü Dönemi: Şampiyonluktan Uzak

Beşiktaş Son 4 Sezonun En Kötü Dönemini Yaşıyor

Liderin 13 Puan Gerisinde kalan Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonundan sonra zirveden en uzak kaldığı dönemi geçiriyor. Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasındaki kötü sonuçlarla galibiyet özlemi çeken Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunun ardından 12 maçta zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşıyor.

Kötü Gidişat Devam Ediyor

Büyük bir hayal kırıklığı sürecine giren Beşiktaş, ligde son 4 maçında sadece 1 puan alabilen performans sergiledi. Göztepe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen, maçı 4-2 kaybederek yönetimi zor günler geçirmesine neden oldu. Bir hafta bay geçtikten sonra, 12 maç sonunda lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalarak şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı.

Şampiyonluk Sonrası Takıma Değişiklikler

Geçtiğimiz sezonlarda teknik direktör Sergen Yalçın ile istikrar sağlayamayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda 12 maçta yalnızca 20 puan toplayabildi. Eğitim sürecinde teknik direktör değişiklileri yaşanmış, kötü sonuçlar sonrası 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonu 22 puan geride kapatmışlardı.

2022-2023 Sezonunda Dönüş

2022-2023 sezonu ise Beşiktaş için bir nebze umut ışığı oldu. Şenol Güneş yönetiminde 12. karşılaşmada 22 puanla geçerken, sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladılar. Ancak, geçtiğimiz sezon da şampiyonluk savaşı peşinde olmadıkları bir başka dönemdi, ligde lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde kaldılar.

Bu Sezon Zirveden Daha Uzak

2023-2024 sezonu itibarıyla Beşiktaş, lider Galatasaray’ın gerisinde kalmaya devam ediyor. Kadro derinliği eksikliği yaşanırken, üst üste puan kayıpları ile kapanmayan bir fark oluşmaya başladı. Son 4 maçta sadece 1 puan toplayarak, 12 maçlık süreçte de yalnızca 21 puan kazanarak son 4 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Duran Top Savunmadaki Zaaflar

Bu sezon ligdeki 14 golün 5’inde duran toplar karşısında etkisiz kalan Beşiktaş, bu zaafını sürdürerek sıkıntılı bir dönem geçirdi. Göztepe'ye karşı 2-0'lık üstünlüğünü kaybederken, Galatasaray derbisinde de aynı sorunu yaşadı. Duran toplarda yaşanan zayıflık, takımı zora sokan unsurlar arasında yer alıyor.

Son 4 Sezonda Beşiktaş'ın 12 Maç Performansı

Beşiktaş'ın son 4 sezonda ligdeki 12 maçta sergilediği performans şöyle:

  • 2021-2022 Sezonu: 12 maç, 20 puan, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet.
  • 2022-2023 Sezonu: 12 maç, 22 puan, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet.
  • 2023-2024 Sezonu: 12 maç, 21 puan, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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