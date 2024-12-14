Beşiktaş'tan Twente Maçına Taraftar Alınmaması Kararına Sert Tepki

Beşiktaş, Twente Maçında Taraftarlarına Uygulanan Yasak İçin Ne Dedi?

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak 2025'te Hollanda temsilcisi Twente ile yapacağı maça taraftarlarının alınmaması kararına sert bir şekilde karşı çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in kararının ayrımcılık niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada, “Twente’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlarda deplasman takımı taraftarlarını kabul eden Bleker’in, Beşiktaş taraftarlarına karşı sergilediği tavrı kesinlikle kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haksız Karar ve Planlama Krizi

Beşiktaş, Bleker’in 17 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yaptıkları çağrıya kulak tıkadığını belirtti. Kulüp, “Bu karar, güvenliği sağlayamayan Bleker’in, mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmesi ile alınmıştır.” şeklinde eleştiride bulundu.

Ayrıca, UEFA’nın maçı 31 Ağustos 2024 tarihinde ilan etmesine rağmen hiçbir görüş alışverişinde bulunmadan alınan bu kararın, taraftarlarını zora soktuğu ifade edildi. FC Twente-Beşiktaş karşılaşmasına seyahat planı yapan taraftarların durumu göz önünde bulundurulduğunda, bu kararın kulüp için büyük bir sorun yarattığı vurgulandı.

Beşiktaş'tan Dışişleri ve UEFA'ya Başvuru

Beşiktaş Kulübü, hukuksuz bir karar olarak nitelendirdiği bu durumu sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Dışişleri Bakanlığı ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacaklarını kamuoyuna duyurdu.