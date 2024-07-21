Beşiktaş'tan Yeni Sezon Hazırlıkları: Özel Maç Programı Açıklandı

Beşiktaş'ta Yeni Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, bu süreçte Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile özel karşılaşmalar gerçekleştirecek.

Özel Maç Programı

Beşiktaş Kulübü, pilot programını açıkladı. Oynanacak maçların detayları şöyle:

24 Temmuz Çarşamba: 18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir)

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir) 27 Temmuz Cumartesi: 20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli)

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli) 30 Temmuz Salı: 18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir)

Bu özel karşılaşmalar, siyah-beyazlıların yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmaları için büyük önem taşıyor.