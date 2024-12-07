Beşiktaş Taraftarları Derbi Zaferini Nevzat Demir Tesisleri'nde Kutladı

Beşiktaşlı Taraftarlar, Derbi Zaferi Sonrası Takımı Coşkuyla Karşıladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki büyük derbide Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, zaferin ardından taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün girişini bekleyerek futbolculara olan desteklerini gösterdi. Taraftarlar, tesislere giren oyunculara tezahürat ve marşlarla sevgi dolu bir karşılama gerçekleştirdi.

Takımına olan bağlılığını ve sevgisini gösteren taraftarlar, bu özel anı unutulmaz kıldı. Beşiktaş'ın bu galibiyetinin ardından birlik ve beraberlik duygusu bir kat daha artmış durumda.