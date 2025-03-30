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Beşiktaş Taraftarları, Galatasaray Zaferinin Ardından Takımı Coşkuyla Karşıladı

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray'la oynanan derbinin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:30
Beşiktaş Taraftarları, Galatasaray Zaferinin Ardından Takımı Coşkuyla Karşıladı

Beşiktaşlı Taraftarların Coşkulu Karşılama Töreni

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, zaferini kutlamak için taraftarlarıyla buluştu. Maçın ardından, siyah-beyazlı takımın oyuncuları BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönerken, birçok taraftar tesiste coşkuyla bekledi.

Taraftarların Destanı

Ümraniye'deki tesislerin önünde toplanan heyecanlı bir grup Beşiktaş taraftarı, takım otobüsünü beklerken büyük bir heyecan yaşadı. Otobüs tesislere yanaştığında, taraftarlar, futbolculara tezahürat ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu. Bu coşkulu kalabalık, Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefine olan inancını bir kez daha perçinledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı.

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