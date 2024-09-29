DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.244.936,05 -0,11%

Beşiktaş Taraftarlarından Moral Dolu Uğurlama

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçı öncesinde takımını coşku ile uğurladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 17:30
Beşiktaş Taraftarlarından Moral Dolu Uğurlama

Beşiktaşlı Taraftarlardan Kayseri Yolculuğuna Destek

Beşiktaş taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı futbolculara büyük moral verdi. Takım yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, sporculara tezahüratlarıyla destek oldular.

Futbolcular Taraftarları Selamladı

Gedson Fernandes, Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu gibi futbolcular, dışarıda bekleyen coşkulu taraftarları selamlamak için yanlarına geldiler. Taraftarlarla birlikte üçlü çektiren futbolcular, destek için gelen kalabalığın heyecanını paylaştılar.

Takım Otobüsü Coşkuyla Uğurlandı

Beşiktaşlı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler ve sloganlarla uğurlayarak, oyuncuların moral bulmasına yardımcı oldular. Bu an, futbolseverlerin bir araya gelerek takım ruhunu canlı tutma azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Asbaşkan Mete Vardar'dan Değerlendirme

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Binin üzerinde Beşiktaş taraftarının bu saatte takımı uğurlamak için gelmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Taraftarımızın bu fedakarlığı, futbolcularımıza büyük bir motivasyon sağlıyor. Şampiyonluk hedefi için hep birlikte mücadele vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak...

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Açıklandı
2
2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Final Yarışları Kocaeli’de Gerçekleşti
3
Konyaspor'un Teknik Sorumlusundan Trabzonspor'a Tebrik
4
Antalyaspor vs Fenerbahçe: Maç Öncesi Notlar
5
Amed Sportif Faaliyetler Yeni Malatyaspor'u 4-2 Geçti
6
Muğla'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Finali Yapıldı
7
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem