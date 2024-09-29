Beşiktaş Taraftarlarından Moral Dolu Uğurlama

Beşiktaşlı Taraftarlardan Kayseri Yolculuğuna Destek

Beşiktaş taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı futbolculara büyük moral verdi. Takım yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, sporculara tezahüratlarıyla destek oldular.

Futbolcular Taraftarları Selamladı

Gedson Fernandes, Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu gibi futbolcular, dışarıda bekleyen coşkulu taraftarları selamlamak için yanlarına geldiler. Taraftarlarla birlikte üçlü çektiren futbolcular, destek için gelen kalabalığın heyecanını paylaştılar.

Takım Otobüsü Coşkuyla Uğurlandı

Beşiktaşlı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler ve sloganlarla uğurlayarak, oyuncuların moral bulmasına yardımcı oldular. Bu an, futbolseverlerin bir araya gelerek takım ruhunu canlı tutma azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Asbaşkan Mete Vardar'dan Değerlendirme

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Binin üzerinde Beşiktaş taraftarının bu saatte takımı uğurlamak için gelmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Taraftarımızın bu fedakarlığı, futbolcularımıza büyük bir motivasyon sağlıyor. Şampiyonluk hedefi için hep birlikte mücadele vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlı futbolculara Kayseri yolculuğu öncesinde moral verdi. Beşiktaş kafilesi yola çıkmadan önce BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarıyla oyuncuları destekledi. Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes taraftarların yanına gelerek üçlü çektirdi.