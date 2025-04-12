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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilmenin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hayal kırıklığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 23:05
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Anlamlı Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, takımının performansını değerlendirerek hayal kırıklığını ifade etti.

"Maçla İlgili Olumlu Bir Şey Yok"

Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tür goller yediğiniz zaman nasıl açıklayacağınızı bilmiyorsunuz. Galibiyeti hak etmedik." dedi. Üçüncülük için iyi bir fırsat yakaladıktan sonra bunu değerlendiremediklerini vurgulayan teknik adam, "Rakiple benzer şanslar yakaladık ama atamadık. Bugünle ilgili söylenecek hiç olumlu bir şey yok." şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve Savunma Problemleri

Norveçli teknik direktör, savunmadaki eksiklikler nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, "Zaynutdinov, Necip, Tayyip, Emirhan, Uduokhai sakat olan oyuncularımız. Svensson bugün savunmada iyi oynadı. Bazı pozisyonlar bu eksikler nedeniyle değişti ama yeterli olmadı, sonuç almayı başaramadık." ifadelerini kullandı.

Taraftarın Tepkisi ve Kendi Hedefleri

Solskjaer, taraftarların tepkisini anladığını belirterek, "Ben ve oyuncularım acı çekiyoruz. Haklılar. Daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler karşılanmadığında böyle tepkiler ortaya çıkıyor" dedi.

İstikrar İçin Zamana İhtiyacımız Var

Beşiktaş'ın daha istikrarlı bir yapıya kavuşması için sabır gerektiğine dikkat çeken Solskjaer, "Başkanımızla yeni bir döneme başlıyoruz. Takıma dengeli ve uyum içinde oyuncular getirmemiz lazım. İstikrar için zamana ihtiyaç duyuyoruz. Bazı insanların bu süreye tahammülü yok, ama biz sadece zamana ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Performansları ve Kararlılık

Sezon sonuna kadar mevcut oyuncularla devam edeceğini belirten Solskjaer, "En iyi ceza süre vermemektir. Genç oyuncuların sahada yer alması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Ayrıca, oyuncularının daha az faul yapma konusunda eleştiride bulunarak, "Takımı en iyi performans gösterecek oyunculardan seçmeye çalışıyorum. Ancak daha kararlı olmamız gerekiyor." diye ekledi.

Sözlerini, "Beşiktaş son yıllarda kötü süreçler geçirdi. Ama hedeflerimize ulaşacağız. Savaşma ruhunu göstermek istiyoruz." diyerek tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir takımları, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

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