Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: 'İstikrara İhtiyacımız Var'

Beşiktaş, Eyüpspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İlk Dakikada Yenen Gole Tepki

Solskjaer, maça kötü başladıklarını belirterek, "Eyüpspor, ligin en iyi takımlarından biri. İlk dakikada golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı oynadık. İlk yarıda birden fazla fırsat yakaladık ve oyunun kontrolünü elimize aldık," diye konuştu.

İstikrar Vurgusu

Göreve geldiğinden bu yana Beşiktaş’taki olumlu havayı değerlendiren Solskjaer, "Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mentalitedir. Kulüpte istikrara ihtiyacımız var. Uzun vadede sorunları düzeltmemiz lazım. Dürüst ve açık bir çalışma ortamı var," ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy'a Övgü

Maçta üçüncü golü atan Semih Kılıçsoy hakkında da yorumda bulunan Solskjaer, "Semih’in sezonu bugün başladı. Onun gibi yetenekli oyuncular için sürekli çalışmak önemli. Futbol kısa bir yol değil, çaba sarf etmek zorundayız," dedi.

Diğer Oyuncular Hakkında Görüşler

Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performanslarını da değerlendiren Solskjaer, "Joao, pozisyona iyi giren bir oyuncu. Chamberlain ise futbol bilgisi yüksek bir oyuncu. Onun daha iyi bir hale geleceğini düşünüyorum," açıklamasında bulundu.

Türk Hakemleriyle İlgili Değerlendirme

Türk hakemlerine ilişkin soruları yanıtlarken, Solskjaer, "Türk hakemlerine yönelik bugüne kadarki tecrübem çok iyi. Benim odam, kendi takımım ve hakemler değil," dedi.

Takımın Hedefleri

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları yakalamak için çalıştığına dikkat çeken Solskjaer, "Bu bir süreç ve buna inanıyorum. Zaman alabilir ama bunu başaracağımıza eminim," ifadelerini kullandı.