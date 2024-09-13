Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları burada!

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:23
Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını devam ettiriyor.

İdman Detayları

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Son Hazırlıklar

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması için son hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenman ile tamamlayacak. Ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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