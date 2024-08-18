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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 Yenerek Öne Geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yendi. Eşitliği koruyamayan Antalyaspor, kırmızı kartla da 10 kişi kaldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:50
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 Yenerek Öne Geçti

Trendyol Süper Lig'de Eğlenceli Bir Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında geçildi. Vodafone Park'ta gerçekleşen bu karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Maçın Gelişimi

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Beşiktaş, etkili oyununu sergilemeye başladı. 51. dakikada Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı ortayı Samudio'nun kafa vuruşuyla değerlendirmesi sonucunda skoru 2-2'ye getirdi.

Ancak Beşiktaş, 56. dakikada Rashica'nın pasıyla öne geçti. Rafa Silva, savunmanın arkasına sarkarak kaleci Piric ile karşı karşıya kaldı ve topu net bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-2.

İkili Mücadele ve Kırmızı Kart

63. dakikada önemli bir an yaşandı; Antalyasporlu oyuncu Güray Vural, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyunu terk etmek zorunda kaldı. 61. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası önce sarı kartla cezalandırılan Güray, hakemin görüşü değişmesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son Dakika Golleriyle Beşiktaş Farkı Arttırdı

88. dakikada Antalyaspor'un Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun şut denemesi uzak direğin yanından dışarı gitti. Geçen süre zarfında Beşiktaş, 90+5. dakikada Ndour'un harika asistiyle Muçi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 4-2'ye taşıdı.

Beşiktaş, taraftarlarının önünde aldığı bu skorla ligdeki iddiasını sürdürme konusunda önemli bir adım attı.

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