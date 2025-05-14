Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları Dostluk Maçında Buluştu

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı yaptı. Mücadele, Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve bu anlamlı karşılaşmayı birçok önemli isim takip etti.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Maç boyunca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Uğur Fora ve Mehmet Sarımermer ile birlikte Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz gibi isimler de yer aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar da karşılaşmayı coşkuyla destekledi.

Serdal Adalı'dan Anlamlı Açıklamalar

Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya gelmekten çok mutlu ve onurluyum. Bu organizasyonda emeği olan Koç Grubu'na teşekkür ediyorum. Ayrıca stat sponsorumuz Tüpraş'a da katkılarından dolayı minnettarız. Bu aslında engelli değil, engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tüpraş’tan Destek Mesajı

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, engelli sporuna verdikleri desteği vurguladı ve şunları ekledi: "Engelliler Haftası münasebetiyle burada dostluk maçı yapan bu iki takıma sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Biz, Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz; umarız en sonunda dostluk kazanır."

Önemli Sosyal Farkındalık

Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, bu etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: "Temel amacımız, engelli bireyleri topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bunu sporla başarabileceğimize inanıyoruz. Bugün burada sadece bir dostluk maçı oynanmıyor; ayrıca önemli bir sosyal farkındalık faaliyeti gerçekleştiriliyor."

Engellilik Hakkında Düşünceler

Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ise engelli bireylerin haklarını alma mücadelesine dikkat çekti: "Bugün bireysel alanda dünya ve olimpiyat şampiyonlarımız var. Bu büyük başarıda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de katkısı bulunuyor. Engelliler Haftası, bir kutlama değil, aksine bir farkındalık haftasıdır. Engelleri aşmanın yolunu birlikte açmalıyız."

Müsabakanın Sonucu

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Tüpraş, rakibi Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 41-25’lik skorla mağlup etti. Etkinlik, madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı yaptı. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı yaptı. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.