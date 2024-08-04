Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Tarihi Bir Zafer Elde Etti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında oyuncularıyla gurur duyduğunu açıkladı.

Maç Sonrası Van Bronckhorst'un Açıklamaları

Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen sezonun lig şampiyonuna karşı büyük bir maç oynadık. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu vesileyle camiayı ve Beşiktaş taraftarlarını mutlu ettiğimiz için çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Ciro Immobile'nin Erken Golü

Maçın başlama düdüğünden sadece 21 saniye sonra Ciro Immobile'nin attığı golün önemine değinen Van Bronckhorst, "İyi başlamak güzel bir hissiyat. Maça böyle başlamayı beklemiyorduk, ancak golü bularak rakibimizi geride bırakmayı başardık." dedi.

Geleceğin Yıldızı: Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaş'ın 5. golünü atan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Hekimoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Van Bronckhorst, "Mustafa'nın geleceği oldukça parlak. Oyun becerileri ve fiziksel özellikleriyle takımımız için önemli bir değer. Kendisiyle birlikte diğer genç yetenekleri geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst, sezona güçlü bir şekilde gireceklerini ve şampiyonluk yarışında olmayı hedeflediklerini de belirtti.