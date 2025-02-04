Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final İçin Avantaj Sağladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Kupanın ilk karşılaşmasında Sivasspor'u yenmeyi başaran siyah-beyazlı takım, ikinci maçında da güçlü bir performans sergileyerek Kırklarelispor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçını 26 Şubat'ta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Muçi'nin Kritik Golü

Ernest Muçi, maçın 62. dakikasında attığı golle galibiyette önemli bir rol oynadı. Beşiktaş'ın gol bulmakta zorlandığı anlarda sahneye çıkan Muçi, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6. golünü kaydetti ve takımına kritik bir üç puan kazandırdı. Ayrıca, Arnavut oyuncu ligde Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşamıştı. Avrupa'daki tek golünü ise Malmö'ye attığı belirtiyordu.

Joao Mario'dan İkinci Gol

Maçtaki ikinci gol, 79. dakikada Joao Mario tarafından atıldı. Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid karşısında penaltıdan gol atarak Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşamıştı. Bu kez Milot Rashica'nın asistinde topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Solskjaer'in Başarısı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Norveçli menajer, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İlk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçerken, ikinci maçında Antalyaspor ile berabere kalmış ve UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilmişti.

Olimpiyat Stadı'ndaki Galibiyet Serisi

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son üç maçını kazanarak iç saha performansını sürdürdü. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 mağlup edip kupayı kazanmıştı. Bu sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı 5-0 ile geçmişti. Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmadan önce Beşiktaş Kulübü, stadyumun fotoğraflarını "İkinci evimiz" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.