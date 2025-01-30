Beşiktaş, Twente Karşısında Değişikliklerle Sahaya Çıktı

Beşiktaş, Twente'ye Karşı İki Değişiklikle Çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşan Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sahaya iki değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekip, De Grolsch Veste Stadı’nda düzenlenen müsabakanın ilk 11'inde Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile isimlerine yer verdi.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

Onvo Antalyaspor Maçından Değişiklikler

Solskjaer, Trendyol Süper Lig'de oynanan ve 1-1 berabere kalınan Onvo Antalyaspor maçının başlangıç kadrosuna göre iki değişiklik yaptı. Semih Kılıçsoy, yedek kulübesine çekilirken, Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmadı. Bu değişikliklerin yerine ise Muçi ve Immobile, Twente karşısında ilk 11'de görev aldılar.

Beşiktaş'ta Üç Eksik

Beşiktaş, Twente mücadelesinde kadrosundan üç önemli oyuncuyu sahaya süremedi. Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç tedavi süreçleri devam ettiği için maçta yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour da kadroda bulunmadı.