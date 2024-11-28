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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi

Beşiktaş, 5. haftada Maccabi Tel Aviv'e karşı Macaristan'da 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:45
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorlu Bir Maç Geçirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, Beşiktaş zorlu bir mücadeleye imza attı. Macaristan'da gerçekleştirilen karşılaşmada, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda, Beşiktaş sahadan 3-1’lik bir mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın Detayları

Beşiktaş, bu önemli karşılaşmada istenilen performansı sergileyemeyerek, 3 puanı rakibine kaptırmış oldu. Takımın bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansı tehlikeye girdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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