Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Kadrosunu Güncelledi: Ndidi ve Taylan Kadroda

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Kadrosunu Güncelledi

Play-off rakibi: Lausanne

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşmadan önce resmi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Listede dikkat çeken iki isim Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut oldu. Siyah-beyazlı kulüp, bu yeni transferleri UEFA'ya bildirilen oyuncu listesine ekledi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu

Bu kadro, Beşiktaş'ın Lausanne karşısındaki Avrupa mücadelesinde sahaya çıkacak isimleri belirliyor.