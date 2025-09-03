Beşiktaş Vaclav Cerny'i Resmen Açıkladı: 193. Yabancı Futbolcu

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu oldu
Beşiktaş, Alman ekibi Wolfsburg'dan kanat oyuncusu Vaclav Cerny'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken Cerny, kulüp tarihinin 193. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcu ile sözleşme yapmıştı.
Beşiktaş'taki 5. Çek futbolcu
Vaclav Cerny, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu oldu. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Çek oyuncular: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek.
Takımdaki ikinci Çek oyuncu
Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek futbolcu konumunda. Daha önce transfer edilen David Jurasek'in ardından takımın ikinci Çek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Kariyeri
Vaclav Cerny, Çekya takımlarından Pribram altyapısında yetişti. 2014'te, 16 yaşındayken Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'a transfer oldu. Ağustos 2015'te Ajax formasıyla tanışan Cerny, 2019'a kadar altyapı ve A takımda çeşitli görevler aldı. 2019'da Utrecht'e transfer olduktan bir yıl sonra Twente'ye kiralandı ve burada gösterdiği performansla öne çıktı.
Twente'de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny, 8 milyon avro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Almanya'da 28 maçta 6 gol atan oyuncu, sonrasında İskoçya ekibi Rangers'a kiralandı. Rangers formasıyla 52 karşılaşmada 18 gol atan Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda da dikkat çekti; ilk maçta 2 gol atarak takımının turu geçmesine katkı sağladı.
Sezon sonu birçok kulübün radarına giren Cerny, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.
Ajax ile 'duble' yaptı
Vaclav Cerny, Ajax'ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı. Çek oyuncu, hem Eredivisie hem de Hollanda Kupası'nda şampiyonluk tecrübesi yaşadı.
Milli takım kariyeri
Cerny, millî takımda ilk kez 11 Kasım 2020'de Almanya karşısında forma giydi ve maçta 45 dakika görev yaptı. Çekya Milli Takımı ile şu ana kadar 26 maç'ta görev alan futbolcu, 7 gol kaydetti. Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan hazırlık maçında (2-1) takımının beraberlik golünü atan isim oldu.
Beşiktaş'ın 9. transferi
Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu. Siyah-beyazlıların transfer döneminde imzaladığı diğer isimler: David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcu geçmişi
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Brezilya 24: Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13: Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 12: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo
Yugoslavya 10: Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8: Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8: Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7: Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7: Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5: Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5: Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5: Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4: Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4: Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4: Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4: Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4: Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3: Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3: Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3: Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3: Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3: Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3: Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2: Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2: Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2: Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2: Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2: Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2: Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2: Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2: Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2: Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2: Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2: Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2: Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2: Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2: Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 1: Ernest Muçi
Belçika 1: Michy Batshuayi
Cezayir 1: Rachid Ghezzal
Danimarka 1: Peter Kjaer
Ekvador 1: Keny Arroyo
Ermenistan 1: Aras Özbiliz
Gambiya 1: Omar Colley
Gine 1: Souleymane Youla
Güney Afrika 1: Fani Madida
İzlanda 1: Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1: Shinji Kagawa
Kazakistan 1: Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1: Milot Rashica
Libya 1: Moatasem Al-Musrati
Rusya 1: Dmitriy Khlestov
Tunus 1: Zoubaier Baya
Ukrayna 1: Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1: Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.