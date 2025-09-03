Beşiktaş Vaclav Cerny'i Resmen Açıkladı: 193. Yabancı Futbolcu

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu oldu

Beşiktaş, Alman ekibi Wolfsburg'dan kanat oyuncusu Vaclav Cerny'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken Cerny, kulüp tarihinin 193. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcu ile sözleşme yapmıştı.

Beşiktaş'taki 5. Çek futbolcu

Vaclav Cerny, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu oldu. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Çek oyuncular: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek.

Takımdaki ikinci Çek oyuncu

Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek futbolcu konumunda. Daha önce transfer edilen David Jurasek'in ardından takımın ikinci Çek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Kariyeri

Vaclav Cerny, Çekya takımlarından Pribram altyapısında yetişti. 2014'te, 16 yaşındayken Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'a transfer oldu. Ağustos 2015'te Ajax formasıyla tanışan Cerny, 2019'a kadar altyapı ve A takımda çeşitli görevler aldı. 2019'da Utrecht'e transfer olduktan bir yıl sonra Twente'ye kiralandı ve burada gösterdiği performansla öne çıktı.

Twente'de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny, 8 milyon avro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Almanya'da 28 maçta 6 gol atan oyuncu, sonrasında İskoçya ekibi Rangers'a kiralandı. Rangers formasıyla 52 karşılaşmada 18 gol atan Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda da dikkat çekti; ilk maçta 2 gol atarak takımının turu geçmesine katkı sağladı.

Sezon sonu birçok kulübün radarına giren Cerny, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Ajax ile 'duble' yaptı

Vaclav Cerny, Ajax'ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı. Çek oyuncu, hem Eredivisie hem de Hollanda Kupası'nda şampiyonluk tecrübesi yaşadı.

Milli takım kariyeri

Cerny, millî takımda ilk kez 11 Kasım 2020'de Almanya karşısında forma giydi ve maçta 45 dakika görev yaptı. Çekya Milli Takımı ile şu ana kadar 26 maç'ta görev alan futbolcu, 7 gol kaydetti. Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan hazırlık maçında (2-1) takımının beraberlik golünü atan isim oldu.

Beşiktaş'ın 9. transferi

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu. Siyah-beyazlıların transfer döneminde imzaladığı diğer isimler: David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcu geçmişi

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Brezilya 24: Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista

Almanya 13: Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai

Portekiz 12: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo

Yugoslavya 10: Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela

Romanya 8: Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim

İngiltere 8: Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham

İspanya 7: Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero

Hırvatistan 7: Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic

Çekya 5: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny

Fransa 5: Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier

Norveç 5: Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson

Nijerya 5: Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi

Bosna Hersek 4: Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic

Gana 4: Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey

Kamerun 4: Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana

Arjantin 4: Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa

İtalya 4: Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour

Hollanda 3: Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst

Kolombiya 3: Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3: Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku

Polonya 3: Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra

Senegal 3: Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba

Şili 3: Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco

İsveç 2: Mattias Asper, Alexander Milosevic

Sırbistan 2: Dusko Tosic, Adem Ljajic

ABD 2: Jermaine Jones, Tyler Boyd

Bulgaristan 2: Zlatko Yankov, Yordan Letchkov

Fas 2: Jamal Sellami, Romain Saiss

Finlandiya 2: Tommy Lindholm, Atik İsmail

İskoçya 2: Ian Wilson, Allan McGregor

Kanada 2: Atiba Hutchinson, Cyle Larin

Macaristan 2: Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman

Mısır 2: Ahmed Hassan, Muhammed Elneny

Peru 2: Francesco Manassero, Guillermo del Solar

Slovakya 2: Miroslav Karhan, Filip Holosko

Fildişi Sahilleri 2: Eric Bailly, Badra Cisse

Mali 2: Abdoulay Diaby, El Bilal Toure

Arnavutluk 1: Ernest Muçi

Belçika 1: Michy Batshuayi

Cezayir 1: Rachid Ghezzal

Danimarka 1: Peter Kjaer

Ekvador 1: Keny Arroyo

Ermenistan 1: Aras Özbiliz

Gambiya 1: Omar Colley

Gine 1: Souleymane Youla

Güney Afrika 1: Fani Madida

İzlanda 1: Eyjolfur Sverrisson

Japonya 1: Shinji Kagawa

Kazakistan 1: Bahtiyar Zaynutdinov

Kosova 1: Milot Rashica

Libya 1: Moatasem Al-Musrati

Rusya 1: Dmitriy Khlestov

Tunus 1: Zoubaier Baya

Ukrayna 1: Denis Boyko

Yeşil Burun Adaları 1: Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.