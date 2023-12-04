Beşiktaş ve Ankaragücü Başkentten eli boş döndü

Süper Lig'de 14. hafta maçında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma, her iki takımın da gol ve puanlarını paylaşmasıyla 1-1 berabere sona erdi. Detaylar burada...

Beşiktaş ve Ankaragücü Başkentten eli boş döndü
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Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 14. hafta maçına çıktı. Siyah beyazlılar, bu haftaki maçta Emre Belözoğlu'nun MKE Ankaragücü ile karşılaştılar. Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki takımın maçı puanların paylaşılmasıyla 1-1 berabere sona erdi.

Beşiktaş ve Ankaragücü Başkentten eli boş döndü

İlk gol 21. dakikada geldi!

Maçın 21. dakikasında görüldüğü üzere Beşiktaş savunmasının iki rakip oyuncuya rağmen kaleyi çıkaramaması üzerine ceza sahasının sol çaprazından topa Ali Sowe, vurdu ve top kaleye doğru gitti.

27. dakikada Sowe, sol çaprazdan ceza sahası kısmına ilerleyerek ilk rakibini eledi. Savunmada ise Necip Uysal, kararlı bir müdahale yaparak topu çaldı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Bahadır, gol olmasına izin vermedi.

Beşiktaş ve Ankaragücü Başkentten eli boş döndü

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle skor 1-1 oldu.

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