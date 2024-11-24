DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.397.873,46 -0,76%

Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor

Beşiktaş, yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring ile 9. haftanın derbisinde karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:32
Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor

Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 9. haftada Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yarın konuk edecek. Bu heyecan dolu derbi, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Maçın Hakemleri

Müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.

Ekiplerin Durumu

Lig boyunca geride kalan süreçte, siyah-beyazlı ekip 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile 9. sırada yer alıyor. Öte yandan, sarı-kırmızılı takım ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 yenilgiyle zirve mücadelesi veren 3. sırada bulunuyor.

Bu önemli karşılaşmada iki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılmak olacak. Her iki ekip de taraftarlarının desteğini arkasında hissederek mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile Tarih Yazıyor!
2
Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
3
Kayserispor Kulübü'nden Yapı Kredi Açıklaması: 'Alacaklı Biziz'
4
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
5
Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor
6
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Maç Sonuçları
7
Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçı İçin Hazır

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı