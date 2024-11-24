Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 9. haftada Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yarın konuk edecek. Bu heyecan dolu derbi, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Maçın Hakemleri

Müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.

Ekiplerin Durumu

Lig boyunca geride kalan süreçte, siyah-beyazlı ekip 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile 9. sırada yer alıyor. Öte yandan, sarı-kırmızılı takım ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 yenilgiyle zirve mücadelesi veren 3. sırada bulunuyor.

Bu önemli karşılaşmada iki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılmak olacak. Her iki ekip de taraftarlarının desteğini arkasında hissederek mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.