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Beşiktaş ve Galatasaray Rekabetinin Tarihi: Öne Çıkan Notlar

99 yıllık Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde ilginç tarihsel anlar ve istatistikler. İlk golcüler, en çok atanlar ve unutulmaz maçlar.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:07
Beşiktaş ve Galatasaray Rekabetinin Tarihi: Öne Çıkan Notlar

Beşiktaş-Galatasaray Rekabeti

Türk futbolunun en prestijli yarışmalarından biri olan Beşiktaş ve Galatasaray derbisi, 99 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Bu süre zarfında birbirlerine karşı 355 kez karşılaşmışlardır. İki takım arasında yaşanan bu rekabette, birçok unutulmaz an ve ilginç istatistik öne çıkmaktadır.

İlk Gol ve Rekabetin Başlangıcı

Rekabetin ilk köşe taşı, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi karşılaşmasında Beşiktaşlı Refik Osman Top tarafından atılan ilk gol ile atılmıştır. Beşiktaş, bu maçı 2-0 kazanarak rekabete üstün bir başlangıç yapmıştır. Galatasaray ise 31 Temmuz 1925'te yine Taksim Stadı'nda, 6-2'lik sonuçla karşılaştığı maçta Mehmet Leblebi ile ilk golünü kaydetmiştir.

Rekabetin Gol Kralları

Beşiktaş'ın efsanevi kaptanı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 gol atarak rekabetin gol kralı unvanını elinde bulundururken, ona yakın bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer almaktadır. Galatasaray'ın en çok atan futbolcusu ise 31 maçta 21 gol kaydeden Gündüz Kılıç'tır.

Unutulmaz Maçlar

Rekabetin en çok gol atılan maçı, Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta Beşiktaş'ı 9-2 mağlup ettiği karşılaşmadır. Bu maç, toplamda 11 golle tarihe geçti. Ayrıca, her iki takımın da 4-4'lük beraberliklerle sonuçlanan maçları da bulunmaktadır.

Seyircisiz Derbi ve Diğer İlginç Anlar

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan 2007-2008 sezonundaki derbi, sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Bunun yanı sıra, 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi, seyirci rekoru kırarak 76 bin 127 kişiyle kayıtlara geçti.

Galibiyet Özlemi ve Dönemsel Üstünlükler

İki takım arasındaki bu uzun süreli rekabette bazı dönemler yaşanmıştır ki hangi takımın üstünlük kurmakta zorlandığına sahne olmuştur. Örneğin, Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında 17 maçta da galip gelemedi.

Öne Çıkan Futbolcular

Her iki takımın formasını giymiş birçok futbolcu da bulunmaktadır. Son dönemlerde bu oyuncular arasında Ali Çoban, Sergen Yalçın ve Okan Buruk gibi isimler dikkat çekmektedir.

Tarihi Bir Derbi

Beşiktaş ve Galatasaray arasında 12 Eylül 2012 tarihinde oynanan ve 3-3 sona eren derbi, lig tarihinin en erken derbisi olarak kaydedilmiştir. Bu iki rivaletin öyküsü, Türk futbolunun en önemli parçalarından biri olarak devam etmektedir.

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