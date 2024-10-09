DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,55 0,33%
ALTIN
2.885,17 -0,03%
BITCOIN
2.130.373,74 0,2%

Beşiktaş ve KİPTAŞ Arasında Önemli İş Birliği Anlaşması

Beşiktaş ile KİPTAŞ, tesisleşme sürecini güçlendirecek bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:08
Beşiktaş ve KİPTAŞ Arasında Önemli İş Birliği Anlaşması

Beşiktaş ve KİPTAŞ Arasında Tarihi İmza

Beşiktaş Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında önemli bir iş birliği anlaşması sağlandı. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt katıldı.

Başkan Hasan Arat'ın Açıklamaları

Başkan Hasan Arat, bu anlaşmanın Beşiktaş'ın tesisleşme sürecinde büyük bir adım olduğunu belirtti. Arat, "KİPTAŞ, kulübümüzün tesisleşme sürecinde çözüm ortağı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle bu süreci başlattık. Ali Kurt'un bizimle iş birliği yapması ise oldukça değerli. Bu iş birliği, tesisleşme ihtiyacımızı daha iyi karşılamamıza olanak tanıyacak." şeklinde konuştu.

Ayrıca, kulübün gayrimenkul yönetimi hakkında da değerlendirilerde bulunan Arat, "Beşiktaş'ın mal varlıkları daha etkin bir şekilde yönetilmelidir. Gelecek için planlar yapıyoruz ve herkesin bu çabalarımıza destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Ali Kurt'un Destek Vurgusu

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, anlaşmanın Beşiktaş'ın geleceğine katkıda bulunacağını vurguladı. Kurt, "Beşiktaş'ın geleceği için her türlü tesisleşme projesinde yanında olacağız. Bu iş birliği, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in İfadeleri

Hüseyin Yücel ise, "Bu anlaşma Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli ve hayırlıdır. Hasan Arat'a, Ekrem İmamoğlu'na ve Ali Kurt'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

KİPTAŞ ile Devam Eden İş Birliği

Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, KİPTAŞ ile yaklaşık 8 aydır iş birliği yaptıklarını belirterek, "KİPTAŞ gibi bir gücün arkamızda olması, projelerimizi daha da güçlendiriyor. Fulya'da yeni tesisler inşa ediyoruz." dedi.

İmza töreninin ardından, Hasan Arat, KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve Kartal heykeli hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Briç Federasyonu'nda Yeni Dönem: Esat Murat Molva Başkan Seçildi
2
THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı
3
Fethi Apaydın Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Oldu
4
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
5
Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı
6
Aysel Önder'in Üniversite Hayali ve Paralimpik Hedefleri
7
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak