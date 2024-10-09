Beşiktaş ve KİPTAŞ Arasında Önemli İş Birliği Anlaşması

Beşiktaş ve KİPTAŞ Arasında Tarihi İmza

Beşiktaş Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KİPTAŞ arasında önemli bir iş birliği anlaşması sağlandı. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt katıldı.

Başkan Hasan Arat'ın Açıklamaları

Başkan Hasan Arat, bu anlaşmanın Beşiktaş'ın tesisleşme sürecinde büyük bir adım olduğunu belirtti. Arat, "KİPTAŞ, kulübümüzün tesisleşme sürecinde çözüm ortağı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle bu süreci başlattık. Ali Kurt'un bizimle iş birliği yapması ise oldukça değerli. Bu iş birliği, tesisleşme ihtiyacımızı daha iyi karşılamamıza olanak tanıyacak." şeklinde konuştu.

Ayrıca, kulübün gayrimenkul yönetimi hakkında da değerlendirilerde bulunan Arat, "Beşiktaş'ın mal varlıkları daha etkin bir şekilde yönetilmelidir. Gelecek için planlar yapıyoruz ve herkesin bu çabalarımıza destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Ali Kurt'un Destek Vurgusu

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, anlaşmanın Beşiktaş'ın geleceğine katkıda bulunacağını vurguladı. Kurt, "Beşiktaş'ın geleceği için her türlü tesisleşme projesinde yanında olacağız. Bu iş birliği, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in İfadeleri

Hüseyin Yücel ise, "Bu anlaşma Beşiktaş'ın geleceği adına çok önemli ve hayırlıdır. Hasan Arat'a, Ekrem İmamoğlu'na ve Ali Kurt'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

KİPTAŞ ile Devam Eden İş Birliği

Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, KİPTAŞ ile yaklaşık 8 aydır iş birliği yaptıklarını belirterek, "KİPTAŞ gibi bir gücün arkamızda olması, projelerimizi daha da güçlendiriyor. Fulya'da yeni tesisler inşa ediyoruz." dedi.

İmza töreninin ardından, Hasan Arat, KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve Kartal heykeli hediye etti.