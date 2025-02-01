Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Fırtınası!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Hava Yolları takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maç Sonuçları ve Takım Performansı

Bu galibiyet, siyah-beyazlılar için ligin başından itibaren önemli bir başarı olarak kaydedildi ve böylece takım, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Diğer yandan, konuk ekip Türk Hava Yolları ise bu maçla birlikte 5. yenilgisini yaşamış oldu.

Beşiktaş'ın etkili oyunu ve yüksek motivasyonu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bu değerli galibiyetin ardından Beşiktaş, ligin üst sıralarındaki yarışını sürdürmek için önemli bir adım atmış oldu.