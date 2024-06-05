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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı! Giovanni van Bronckhorst ile anlaşıldı

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Van Bronckhorst'un yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe olacak.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 19:27
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı! Giovanni van Bronckhorst ile anlaşıldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak. Bu güçlü teknik ekip ile Beşiktaş'ın yeni sezonda neler başaracağı merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu önemli duyurusuyla ilgili paylaşımı;

 

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