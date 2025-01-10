Samsunspor, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Samsunspor, Kayserispor ile Kritik Maçta Buluşuyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 13.30'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek.

Ligdeki Durumu

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan lig oyunlarında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33 puan toplayarak ligdeki üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor, Kayserispor’u mağlup ederek, üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Cezalı Oyuncu Uyarısı

Karadeniz temsilcisinde Bellona Kayserispor maçı öncesi, 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.