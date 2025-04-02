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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi Ağırlıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile mücadelesine çıkıyor. Karşılaşma yarın Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:16
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi Ağırlıyor

Beşiktaş, Çeyrek Finalde Göztepe ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi konuk edecek. Müsabaka, Tüpraş Stadı'nda 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek; yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

İddialı Hedef: Yarı Finale Yükselmek

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki D Grubu'nu 3 galibiyetle tamamlayarak 9 puan toplayarak lider unvanına ulaştı. Son olarak Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral bulan Kara Kartal, Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale geçmeyi hedefliyor.

11. Randevu: Rekabetin Geçmişi

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçta Beşiktaş 4 galibiyet alırken, İzmir ekibi sadece 1 kez kazandı. Ayrıca, 5 müsabakada ise takımlar normal süre ve uzatma dakikalarında berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş toplamda 13 gol atarken, Göztepe 9 golle cevap verdi.

Eksikler

Beşiktaş'ta, Felix Uduokhai sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maça katılması beklenmiyor.

Çeyrek final mücadelesinde kazanan ekip, bir diğer eşleşme olan Trabzonspor-Sipay Bodrum FK çeyrek finalinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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