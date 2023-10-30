Beşiktaş'a bir geldi pir gidiyor: Performansı sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın en çok tartışılan isimlerinden biri olan yeni transfer iki maç sonrasında takımdan ayrıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİM TAKIMA VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın en çok tartışılan transferlerinden olan Jean Onana takıma veda etti. Şenol Güneş zamanında aldığı şansları iyi değerlendiremediği konuşulan futbolcu Burak Yılmaz'dan da tam not alamadı.





UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yaşanan Bodo Glimt karşılaşması sonrasında maça çıkan Jean Onana maçta beklenen performansı göstermedi ve 61. dakika oyundan alındı. Burak Yılmaz'ın Onana'yı takımda düşünmediği ve gelecek teklifleri kabul edeceği öğrenildi. Futbolcunun siyah beyazlı takımda 2027 senesine kadar sözleşmesi var.