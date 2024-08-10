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Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Kiralandı

Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer oldu. Bu anlaşma 2024-2025 sezonunu kapsıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:31
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Kiralandı

Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'a Kiralandı

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kiralama Detayları

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sona kadar Çaykur Rizespor forması giyeceği bilgisi verildi.

Geçmiş Performansı

Siyah-beyazlı takımın 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ancak, Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak ayında sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği operasyon nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

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