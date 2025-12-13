DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

Poyraz Kalender 50cc Mini'de 2025 Türkiye Motokros Şampiyonu

Poyraz Kalender, Hayrabolu’daki sezon finalinde 50cc Mini genel klasman birincisi oldu; toplam 252 puanla sezona damga vurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 21:33
Poyraz Kalender 50cc Mini'de 2025 Türkiye Motokros Şampiyonu

Poyraz Kalender 50cc Mini'de 2025 Türkiye Motokros Şampiyonu

Sezon finali Hayrabolu Burak Özel MX Parkuru'nda tamamlandı

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 2025 sezon finali, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Burak Özel MX Parkuru’nda düzenlenen 6. Ayak yarışlarıyla sona erdi. Organizasyonda 110 sporcu farklı kategorilerde sezonun son puan mücadelesini verdi.

Yarışlar sırasında yaşanan fırtına ve yağmur nedeniyle ikinci etap iptal edilirken, mücadeleler tek etap üzerinden tamamlandı. Bu zorlu koşullarda 50cc Mini kategorisinin zirvesine İznik Motospor Kulübü (IZMOK) sporcusu Poyraz Kalender oturdu.

Podium ve ödül töreni

50cc Mini klasmanında sıralama şu şekilde oluştu: birinci Poyraz Kalender, ikinci Kaan Şişman (Kartepe), üçüncü Uzay Ziya Öniş (YMK). Dereceye giren sporculara kupaları Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, önceki dönem belediye başkanı Hasan İrtem, TMF Teknik Kurul Başkanı Erdoğan Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Poyraz’ın yükselişi ve sezon değerlendirmesi

Poyraz Kalender, motokros kariyerine 2025 sezonu başında başladı. Afyonkarahisar’da yapılan sezonun ilk ayağında 50cc Mini klasmanında ikinci olarak ilk kürsüsünü kazanan Kalender, sezon boyunca dikkat çekti.

Baba Kalender: Poyraz’ın parkurdaki yeteneğini fark edince bu spora yöneldik. Antrenman yaptıkça kendini geliştirdi. İlk kupasını kazanınca motivasyonu arttı

Sezon performansı: Minik sporcu, altı yarışlık sezonda üç birincilik, iki ikincilik elde ederek toplam 252 puanla genel klasman şampiyonu oldu. Baba Kalender ayrıca, Şampiyonlar Galası’nda adının yazılı olduğu kupayı alacağını belirtti.

Poyraz Kalender: yarışları izledikçe ben de yapmak istedim. Şampiyon oldum ve bu spora devam etmek istiyorum

Hayatının ilk sezonunda elde ettiği başarıyla dikkat çeken Poyraz Kalender, 50cc Mini kategorisinde gösterdiği performansla geleceğin umut veren isimleri arasına girdi.

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NIN 2025 SEZON FİNALİ HAYRABOLU’DA YAPILIRKEN, 50CC MİNİ...

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NIN 2025 SEZON FİNALİ HAYRABOLU’DA YAPILIRKEN, 50CC MİNİ KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEN POYRAZ KALENDER, SEZONU GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ OLARAK TAMAMLADI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/IHA

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI’NIN 2025 SEZON FİNALİ HAYRABOLU’DA YAPILIRKEN, 50CC MİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Victor Osimhen, Antalyaspor'a Karşı Trendyol Süper Lig'de 6. Golünü Attı
2
Leroy Sane, Antalyaspor'a Karşı Süper Lig'de Üst Üste 3. Golünü Attı
3
Tahkim Kurulu: Serdal Adalı'nın Hak Mahrumiyeti ve Beşiktaş'ın Para Cezası Kaldırıldı
4
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Otopark Desteği
5
Galatasaray, Antalyaspor'a Karşı Yenilmezlik Serisini 19 Maça Çıkardı
6
Mauro Icardi 90+3'te fileleri havalandırdı — Galatasaray'ın 8. golü
7
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama