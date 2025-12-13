Poyraz Kalender 50cc Mini'de 2025 Türkiye Motokros Şampiyonu

Sezon finali Hayrabolu Burak Özel MX Parkuru'nda tamamlandı

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 2025 sezon finali, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Burak Özel MX Parkuru’nda düzenlenen 6. Ayak yarışlarıyla sona erdi. Organizasyonda 110 sporcu farklı kategorilerde sezonun son puan mücadelesini verdi.

Yarışlar sırasında yaşanan fırtına ve yağmur nedeniyle ikinci etap iptal edilirken, mücadeleler tek etap üzerinden tamamlandı. Bu zorlu koşullarda 50cc Mini kategorisinin zirvesine İznik Motospor Kulübü (IZMOK) sporcusu Poyraz Kalender oturdu.

Podium ve ödül töreni

50cc Mini klasmanında sıralama şu şekilde oluştu: birinci Poyraz Kalender, ikinci Kaan Şişman (Kartepe), üçüncü Uzay Ziya Öniş (YMK). Dereceye giren sporculara kupaları Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, önceki dönem belediye başkanı Hasan İrtem, TMF Teknik Kurul Başkanı Erdoğan Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Poyraz’ın yükselişi ve sezon değerlendirmesi

Poyraz Kalender, motokros kariyerine 2025 sezonu başında başladı. Afyonkarahisar’da yapılan sezonun ilk ayağında 50cc Mini klasmanında ikinci olarak ilk kürsüsünü kazanan Kalender, sezon boyunca dikkat çekti.

Baba Kalender: Poyraz’ın parkurdaki yeteneğini fark edince bu spora yöneldik. Antrenman yaptıkça kendini geliştirdi. İlk kupasını kazanınca motivasyonu arttı

Sezon performansı: Minik sporcu, altı yarışlık sezonda üç birincilik, iki ikincilik elde ederek toplam 252 puanla genel klasman şampiyonu oldu. Baba Kalender ayrıca, Şampiyonlar Galası’nda adının yazılı olduğu kupayı alacağını belirtti.

Poyraz Kalender: yarışları izledikçe ben de yapmak istedim. Şampiyon oldum ve bu spora devam etmek istiyorum

Hayatının ilk sezonunda elde ettiği başarıyla dikkat çeken Poyraz Kalender, 50cc Mini kategorisinde gösterdiği performansla geleceğin umut veren isimleri arasına girdi.

