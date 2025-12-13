Muhammed Salah, Premier Lig'de Liverpool ile 277 Gol Katkısıyla Rekora İmza Attı

Muhammed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig tarihine geçti. 33 yaşındaki Mısırlı yıldız, 188 gol ve 89 asistle toplam 277 gol katkısına ulaşarak tek bir kulüple bu istatistiği gerçekleştiren ilk futbolcu oldu.

Maç ve Rekor Detayları

Premier Lig’in 16. haftasında Liverpool ile Brighton & Hove Albion, Anfield’da karşılaştı. Kırmızılar, Hugo Ekitike’nin attığı gollerle 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maça yedek başlayan Salah, 26. dakikada Joe Gomez’in yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Ekitike’nin golünde yaptığı asistle Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig’de toplam 277 gol katkısına ulaştı.

188 gol ve 89 asistle bu istatistiği yakalayan Mısırlı futbolcu, tek bir takım formasıyla ligde bunu gerçekleştiren ilk isim oldu. Rekor daha önce Manchester United formasıyla 276 gol katkısı yapan Wayne Rooney’e aitti.

Öte yandan, Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da Liverpool karşısında müsabakaya 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

