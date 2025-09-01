Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralandı.
Kulüpten resmi açıklama
Beşiktaş Kulübü, transferle ilgili olarak şunları belirtti: "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz."
Saha performansı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 maçta 46 dakika süre alan Hadziahmetovic, yeni takımında daha fazla forma şansı arayacak.