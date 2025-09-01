DOLAR
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Hull City'ye kiralandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:13
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı

Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralandı.

Kulüpten resmi açıklama

Beşiktaş Kulübü, transferle ilgili olarak şunları belirtti: "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar dileriz."

Saha performansı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 maçta 46 dakika süre alan Hadziahmetovic, yeni takımında daha fazla forma şansı arayacak.

