Beşiktaşlıların 'istifa' çağrısından sonra Nihat Kahveci devreye girdi

Beşiktaş'ın üst üste aldığı sonuçların ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı gündeme gelirken, taraftarlar sosyal medyada onun istifası için hashtagler başlattı. Siyah Beyazlıların efsane isimlerinden Nihat Kahveci de mağlup teknik adamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tüm detaylar haberimizde.

İSTİFA ÇAĞRILARI GELİYOR

Ligin 17. haftasında evinde Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş, üç puana kavuşamadı ancak son üç haftada sadece bir puan toplayabildi. Beşiktaş taraftarları, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'a sosyal medyada tepki gösterirken, siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden Nihat Kahveci de dikkat çeken açıklamalar yaptı.





Nut Spor'da Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında olduğu haberini taraftarlara veren Nihat Kahveci, şunları söyledi: "Duyduğuma göre Barcelona'yı çalıştıran teknik adammış... " Bunların yanı sıra taraftarlar sosyal medyada "Rıza Çalımbay istifa et" paylaşımı yaptılar.