Beşiktaş'ta Ghezzal'a Özel Program

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, milli arada tamamen hazır hale getirilmek için özel bir program uygulanıyor. Şenol Güneş'in yönetimindeki teknik ekip, Ghezzal'ın yüzde 100'üne ulaşması durumunda hücum hattını Ghezzal, Aboubakar ve Rashica olarak güncelleyecek.