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Beşiktaş'ta Ghezzal'a Özel Program

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Beşiktaş'ta Ghezzal'a Özel Program
Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, milli arada tamamen hazır hale getirilmek için özel bir program uygulanıyor. Şenol Güneş'in yönetimindeki teknik ekip, Ghezzal'ın yüzde 100'üne ulaşması durumunda hücum hattını Ghezzal, Aboubakar ve Rashica olarak güncelleyecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklardan dolayı geri planda kalan Rachid Ghezzal, sağlığına kavuşması sonrasında takıma katılmıştı.

Milli arada açıklarını kapatmak için büyük mesai harcayan Cezayirli kanat oyuncusuna özel program uygulanıyor.

MİLLİ ARADA TAMAMEN HAZIR OLACAK

Aylar süren sakatlığı sonrası takıma dönen Ghezzal, milli arada göreve hazır hale getirilmeye çalışılacak.

Teknik ekip, Cezayirli futbolcunun yüzde 100'üne ulaşması halinde hücum hattını Ghezzal, Aboubakar ve Rashica olarak güncelleyecek.

ÖZEL PROGRAM UYGULANIYOR

Takımın patronu Şenol Güneş, oyuncusunu bir an önce hazır hale getirebilmek için başarılı isme özel program uyguluyor.

Takım çalışmalarına ek olarak kondisyoner eşliğinde bireysel hazırlık programı da uygulanan başarılı kanat oyuncusu, Milli ara sonrasında göreve hazır hale gelirse ilk 11'e yazılacak.

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