Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 6 haftalık büyük darbe

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için büyük bir sınav başladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı ilk 6 maçta en fazla yenilgi aldı, en az puan topladı, en çok gol yedi ve en düşük gol atma sayısına ulaştı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olarak çalkantılı bir sürecin içine girdi. Ligdeki eksik mücadelelerin tamamlanmasının ardından 6 haftası geride kalan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak altıncı sıraya yerleşti. Attığı 8 gole karşılık 9 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, eksi 1 averajla mücadele ediyor. Güneş ve ekibinin, bu zorlu süreçte nasıl bir çıkış yakalayacağı büyük merak konusu.





Beşiktaş'ın deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, kariyerinin ilk 6 haftasında en zorlu dönemini yaşadı. Altıncı sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Güneş, daha önceki sezonlarda ilk 6 haftada hiçbirinde 2 yenilgi yaşamamıştı. Bu sezon ise takımı yönetirken istenmeyen bir istatistiği yazdı. Aynı zamanda, Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak ilk 6 haftada en düşük puanı topladığı, en fazla gol yediği ve en az gol attığı sezon da oldu.

Güneş'in Beşiktaş kariyerindeki en iyi ilk 6 hafta performansı 2015-2016 sezonunda yaşanmıştı. O sezon, takımıyla 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan elde etmiş ve liderlik koltuğunda yer almıştı. Beşiktaş, bu dönemde 16 gol atarken, kalesinde 7 gol görmüştü. Güneş, bu başlangıcı tüm sezon boyunca sürdürmüş ve Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa taşımıştı. Şimdi ise takımıyla yaşadığı bu zorlu sürecin nasıl bir çıkışa dönüşeceği büyük bir merak konusu.