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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 6 haftalık büyük darbe

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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e 6 haftalık büyük darbe
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de en fazla yenilgi, en düşük puan toplama, en çok gol yeme ve en düşük gol atma gibi rekorlarla sarsıcı bir başlangıç yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için büyük bir sınav başladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı ilk 6 maçta en fazla yenilgi aldı, en az puan topladı, en çok gol yedi ve en düşük gol atma sayısına ulaştı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olarak çalkantılı bir sürecin içine girdi. Ligdeki eksik mücadelelerin tamamlanmasının ardından 6 haftası geride kalan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak altıncı sıraya yerleşti. Attığı 8 gole karşılık 9 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, eksi 1 averajla mücadele ediyor. Güneş ve ekibinin, bu zorlu süreçte nasıl bir çıkış yakalayacağı büyük merak konusu.

şenol güneş

Beşiktaş'ın deneyimli Teknik Direktörü Şenol Güneş, kariyerinin ilk 6 haftasında en zorlu dönemini yaşadı. Altıncı sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Güneş, daha önceki sezonlarda ilk 6 haftada hiçbirinde 2 yenilgi yaşamamıştı. Bu sezon ise takımı yönetirken istenmeyen bir istatistiği yazdı. Aynı zamanda, Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak ilk 6 haftada en düşük puanı topladığı, en fazla gol yediği ve en az gol attığı sezon da oldu.

Güneş'in Beşiktaş kariyerindeki en iyi ilk 6 hafta performansı 2015-2016 sezonunda yaşanmıştı. O sezon, takımıyla 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan elde etmiş ve liderlik koltuğunda yer almıştı. Beşiktaş, bu dönemde 16 gol atarken, kalesinde 7 gol görmüştü. Güneş, bu başlangıcı tüm sezon boyunca sürdürmüş ve Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa taşımıştı. Şimdi ise takımıyla yaşadığı bu zorlu sürecin nasıl bir çıkışa dönüşeceği büyük bir merak konusu.

şenol güneş

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