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Besra Duman Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Besra Duman, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:52
Besra Duman Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, Türk para halterci Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı. Bu, onun uluslararası arenada bir kez daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Müsabaka Detayları

Porte de la Chapelle Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, milli sporcu Besra Duman 55 kiloda final yarışmasına katıldı. İlk denemesinde 113 kilo kaldıran Duman, ikinci denemesinde 118 kiloyu kaldırmada başarısız oldu. Üçüncü denemesinde ise 122 kiloyu kaldıramadı ancak bu performansı ona gümüş madalya kazandırdı.

Önceki Başarıları

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Besra Duman, Paris 2024’te gümüş madalya ile bu başarısını daha da yukarı taşıdı.

Diğer Madalya Kazananlar

Altın madalya Mısır'dan Rehab Ahmed’e, bronz madalya ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet’e gitti.

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