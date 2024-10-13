Beykoz Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Beykoz Belediyespor'un Kış Olimpiyatı'ndaki Başarısı
Maç Detayları
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
İlk Yarı Performansı
Maçın ilk yarısını 22-15 önde kapatan ev sahibi Beykoz ekibi, ikinci yarıda da etkili oyununu devam ettirerek, maç sonunda 44-35'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Galibiyetin Önemi
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürdü ve taraftarlarına unutulmaz bir mücadele sundu.