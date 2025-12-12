Muğlaspor Deplasmanda Zirveye: Karacabey Belediye Spor 0-1

DOLAR
Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:35
Muğlaspor, deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediye Spor engelini 1-0'lık skorla aşarak ligde önemli bir zafere imza attı.

Maç Özeti

Zorlu geçen 90 dakikanın sonunda yeşil-beyazlı ekip disiplinli oyunuyla rakibine şans tanımadı ve mücadeleden galip ayrıldı.

Maçın tek golü, 13. dakikada Cemal Ali Kızılateş tarafından kaydedildi. Bu gol, Muğlaspor'a 3 puan kazandırdı ve takımın liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.

Maçın Kilit Noktaları

Teknik heyetin taktiksel hamleleri ile oyuncuların sahadaki yüksek motivasyonu galibiyetin anahtarı oldu. Özellikle savunmada gösterilen direnç, Karacabey Belediye Spor'un etkili pozisyon üretmesini engelledi ve maç boyunca üstünlük sürdürüldü.

Bu sonuçla Muğlaspor, ligdeki iddiasını güçlendirirken taraftarlarına önemli bir moral kaynağı sundu.

