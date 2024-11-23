Beykoz Belediyespor Hentbolda Mihalıççık'ı Geçti

Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Zafere Ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 42-38 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Maçın oynandığı Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda ilk devreyi Beykoz, 23-18 önde kapattı. Bu üstünlük, ikinci yarıda da devam etti ve Beykoz Belediyespor, arzusuna ulaşarak galip geldi.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki mücadele gücünü bir kez daha kanıtladı.

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