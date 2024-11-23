DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.363.329,98 1,77%

Beykoz Belediyespor Hentbolda Mihalıççık'ı Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 42-38 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:43
Beykoz Belediyespor Hentbolda Mihalıççık'ı Geçti

Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Zafere Ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 42-38 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Maçın oynandığı Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda ilk devreyi Beykoz, 23-18 önde kapattı. Bu üstünlük, ikinci yarıda da devam etti ve Beykoz Belediyespor, arzusuna ulaşarak galip geldi.

Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki mücadele gücünü bir kez daha kanıtladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor Başkanı Çamlı Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
2
Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Süper Lig'de Fark Yaratıyor
3
Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçerek Evinde Kazanmaya Devam Ediyor
4
Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi: Üzgünüm Ama İnanıyorduk
5
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hakem Hatalarına Dikkat Çekti
6
Gaziantep FK 3-0 RAMS Başakşehir: Kazak Galibiyeti Değerlendirdi
7
Beykoz Belediyespor Hentbolda Mihalıççık'ı Geçti

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı