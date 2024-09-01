Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig Başladı

Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Beykoz, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede Rize'yi 34-23 mağlup etti. Maçın ilk yarısını konuk takım beyaz forma ile sahada olan Beykoz, 17-10 önde tamamladı.

Öne Çıkan Performanslar

Maç boyunca sergilediği etkili performansla Beykoz Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beykoz Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beykoz Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beykoz Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beykoz Belediyespor ile mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonunda Beykoz Belediyespor ile mücadele etti.