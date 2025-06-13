Beypazarı, 49. Hitit Rallisi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Tarihi mekanları, konakları ve doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı, 14-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 49. Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yapacak. Bu heyecan dolu etkinlik, zengin tarih ve kültürle iç içe geçecek.

Yarışın basın tanıtımı, Suluhan Kervansarayı'nda yapıldı. Tanıtıma; Ankara Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sinan Çetin, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Işık ve birçok sporcu katıldı.

Yarış Programı

49. Hitit Rallisi, yarın saat 17.00’deki start seremonisinin ardından, Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak. Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.

Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00’de yapılacak. Yarış severler için unutulmaz bir deneyim sunacak olan bu organizasyon, Beypazarı'nın doğal güzellikleriyle birleşerek, katılımcılara ve izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor.

Tarihi mekanları, konakları ve doğal güzellikleriyle bilinen Beypazarı, 14-15 Haziran'da düzenlenecek 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.

Tarihi mekanları, konakları ve doğal güzellikleriyle bilinen Beypazarı, 14-15 Haziran'da düzenlenecek 49. Hitit Rallisi'ne ev sahipliği yapacak.