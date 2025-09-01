DOLAR
Beyşehir Gölü'nde 58 km'lik SUP geçişi: 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan'

Beyşehir'de sörfçüler SUP ile 58 kilometre katederek gölü uçtan uca geçti; etkinlik 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Türkiye-Azerbaycan dostluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:25
Beyşehir Gölü'nde 58 kilometrelik SUP geçişi gerçekleştirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte sörfçüler, SUP (kürek sörfü) ile 58 kilometre katederek Beyşehir Gölü'nü bir uçtan bir uca geçti. Organizasyon, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Güzergah, süre ve katılımcılar

İki gün süren etkinlik, gölün Isparta tarafındaki kıyılardan başlayıp Konya'nın Beyşehir ilçe merkezindeki Jandarma Burnu mevkiinde sona erdi. Etkinlikte kürek tahtası üzerinde sörf yapan sporcular Nüşabe Deniz Paşazade ile Neslihan Gürcan gölün kuraklığına dikkat çekmek ve "İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan" sloganını öne çıkarmak için yer aldı.

Parkurun ilk gününde Neslihan Gürcan, bileğinden sakatlanması nedeniyle parkuru yarıda bırakmak zorunda kaldı; kalan bölüme Gürcan'ın yerine başka bir erkek sporcu devam etti. Omzu zedelenen Nüşabe Deniz Paşazade ise güçlükle de olsa parkuru tamamladı.

Açıklamalar ve amaç

Etkinliğin sonunda sporcular Beyşehir'deki göl kıyısında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekilerce karşılandı. 52 yaşındaki Nüşabe Deniz Paşazade, basın mensuplarına daha önce de 5 yıl önce benzer bir etkinlik düzenlediklerini hatırlatarak, "Benim en büyük hayallerimden biri Beyşehir'i ayakta kürekle geçmekti. Bu hayalimi anlattığımda beni başkanlarımız çok destekledi ve projemizin ismi 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan' oldu. Neden, çünkü ben Azerbaycan kökenliyim ve Azerbaycan'da doğdum. Azerbaycan benim ana vatanım ama Antalya'da yaşıyorum, Türkiye benim ata yurdum ve Beyşehir Gölü'nde, Anadolu'nun kalbinde, Konya ilimizde bu güzel projeyi hayata geçirmek istedik." dedi.

Neslihan Gürcan ise 5 yıldır ayakta kürek sörfüyle uğraştığını belirterek, etkinliğin anlamlı bir proje olduğunu ve Beyşehir Gölü'ndeki kuraklığa dikkati çekmek amacıyla bu organizasyona katıldıklarını vurguladı. Gürcan, ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Azerbaycan-Türkiye dostluğunu da kutladıklarını ifade etti.

