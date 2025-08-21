DOLAR
Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Samokov'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:23
Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Samokov'da milli gurur

Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam eden 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalyaya uzandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 65 kilo kategorisinde mindere çıkan milli sporcu başarılı performansıyla dikkat çekti.

Turnuva sürecinde Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u ise 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek üçüncülük maçına yükseldi.

Üçüncülük müsabakasında ABD'li rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla yenen Beyza Nur Akkuş, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda...

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

