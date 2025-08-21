Beyza Nur Akkuş, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Samokov'da milli gurur

Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam eden 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalyaya uzandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 65 kilo kategorisinde mindere çıkan milli sporcu başarılı performansıyla dikkat çekti.

Turnuva sürecinde Beyza Nur Akkuş, Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3, Macar rakibi Viktoria Pupp'u ise 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek üçüncülük maçına yükseldi.

Üçüncülük müsabakasında ABD'li rakibi Daniella Nugent'i 10-0 sayı tuşuyla yenen Beyza Nur Akkuş, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

